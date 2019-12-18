«Ходите аккуратнее»: главврач больницы, где маленькая девочка упала со скользкой лестницы, во всем обвинил родителей

СЕГОДНЯ 07:09 2019-12-18T07:09:54+03:00

Он утверждает, что у него есть видеозапись, и все было по-другому

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Полуторогодовалую девочку, которая вместе с папой упала на скользкой лестнице в искитимской больнице, из реанимации перевели в отделение травматологии. Об этом сообщила ее мама Нина Нечунаева.

— Машенька стабильна, нога на вытяжке, находится на ней мы будем три недели, как минимум, потом только гипс. Врачи стараются обойтись без операции, говорят, что кость встала на место. Дают хорошие прогнозы, — рассказала молодая мама. — Тем не менее, ребенок на вытяжке круглые сутки, неподвижно. Дочке больно, она плачет.

Также сибирячка поделилась с КП-Новосибирск, что у нее состоялся разговор с руководством больницы. Они свою вину отрицают, более того, в том, что маленькая девочка вдруг оказалась в реанимации, винят родителей.

— Главврач мне сказал, что ходить надо аккуратнее. Утверждает, якобы у него есть некая видеозапись, которая зафиксировала, что события развивались по-другому. Его версия: муж был с двумя детьми, за перила не держался, а когда поскользнулся, то упал на ребенка. Мне запись он не показал, да и камер на больнице я не видела, — рассказывает женщина.

Корреспондентам КП-Новосибирск пока не удалось связаться с главным врачом Искитимской центральной городской больницы Алексеем Кайгородовым, чтобы выслушать позицию медучреждения.

Напомним, в Искитиме полуторагодовалая малышка Машенька оказалась в реанимации. Девочка была у папы на руках, когда они вместе выходили из больницы. Вдруг мужчина поскользнулся и полетел вниз вместе с ребенком. По его словам, нога соскользнула со ступеньки, так как ее край был отделан металлической плашкой: на морозе она заледенела, и лестница превратилась в настоящую угрозу для жизни и здоровья пациентов. Когда мама сняла колготки ребенка, то ужаснулась, потому что ногу малышки раздуло раз в десять, и она стала короче. Врачи диагностировали у девочки перелом шейки бедра. Девочка попала в реанимацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU