Новосибирск встретит новый год чемпионатом России

СЕГОДНЯ 05:58 2019-12-18T05:58:12+03:00

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата России по греко-римской борьбе

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Состязания состоятся с 15 по 20 января 2020 года и соберут более 300 атлетов более чем из 50 регионов страны. Девиз чемпионата России - 2020: «Выбор сильных».

Всего будет разыграно 10 комплектов наград, 6 - в олимпийских (до 60, до 67, до 77, до 87, до 97 и до 130 кг) и 4 - в неолимпийских (до 55, до 63, до 72 и до 82 кг) весовых категориях.

Соорганизаторами соревнований являются Федерация спортивной борьбы России и Федерация спортивной борьбы Новосибирской области, генеральным партнером национального первенства стала производственная фармацевтическая компания «Обновление», а основным медиапартнером - новосибирский филиал ИД «Комсомольская правда».

Местом проведения чемпионата России станет «Новосибирск Экспоцентр», здесь смонтируют помост олимпийского стандарта, установят трибуны для зрителей.

В современной истории Новосибирск уже дважды принимал чемпионаты России. В 2007 году на высшую ступень пьедестала почета поднялись трое новосибирцев: Иван Болотов (до 66 кг), Евгений Попов (до 74 кг) и Василий Теплоухов (до 96 кг). В 2008 году обладателями золота стали Алексей Иванов (до 74 кг) и Александр Анучин (до 130 кг).

Организаторы уверены, что чемпионат России - 2020 станет интересным событием, близость Олимпийских игр придаст особую остроту конкуренции, поэтому вход на соревнования будет свободным для всех желающих, также организационный комитет рассматривает возможность организации онлайн-трансляции финальных поединков, которые состоятся 17, 18 и 19 января.