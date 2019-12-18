2019-12-18T05:27:20+03:00
Происшествия

Жулик пытался вынести с завода рукавицу, пропитанную золотом

Но его воремя поймала охрана
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Та самая рукавица. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Та самая рукавица. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, несущие вахту на горно-обогатительном комбинате в Иркутской области при досмотре выезжающего транспорта изъяли грязную рабочую рукавицу.

Гвардеец, обнаружив в насосной установке проезжающего КПП автомобиля тяжелую от грязи рукавицу, поступил так, как подсказал ему опыт, - составил акт на изъятие. Дело в том, что именно такой незамысловатый, но действенный способ часто используется для почти открытого хищения промышленного полуфабриката, содержащего в большом количестве драгоценные металлы – золото и серебро. В присутствии свидетелей из машины была извлечена войлочная верхонка, пропитанная грязью горной руды, общим весом 500 грамм.

Изъятая верхонка отправлена на экспертизу, которая установит, достаточно ли в ней содержится драгметаллов для возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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