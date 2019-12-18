«С днюхой, пенсия!»: друзья написали поздравление имениннику краской на его машине

СЕГОДНЯ 04:34 2019-12-18T04:37:29+03:00

Как вам такое поздравление? Фото: «Инцидент Новосибирск».

Новосибирцы теперь гадают, был ли рад водитель такому сюрпризу

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Новосибирцы оригинально поздравили своего друга с днем рождения. Своих эмоций они скрывать не стали и выразили их прямо на машине именинника: корпус авто украсили розовые и салатовые надписи: «Именинник! С Днюхой тебя, пенсия». Кстати, «досталось» даже колесам – их друзья тоже разукрасили. Фото праздничной машины опубликованы в группе «Инцидент Новосибирск».

- Вот такой разрисованный автомобиль обнаружен сегодня в одном из дворов на улице Мира, - подписан снимок.

О реакции владельца авто не сообщают. А вот подписчики паблика бурно отреагировали на такую праздничную «открытку».

- Краска же смываемая?

-Есть специальная краска, которую легко оттереть. Главное не перепутать баллончики.

- Нормальное такое поздравление, оригинально. Креативные ребята!

В комментариях объявились друзья владельца авто, которые рассказали, что день рождения у друга был 14 декабря, и ему исполнилось 32 года.

ИСТОЧНИК KP.RU