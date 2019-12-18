2019-12-18T03:31:10+03:00
Общество

«Ну и уродство!»: новосибирцев возмутила гирлянда из живых елок

Необычное украшение появилось на площади Карла Маркса
Ульяна ДЖАНКОВА
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Гирлянда из елок новосибирцам не понравилась.Гирлянда из елок новосибирцам не понравилась.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В соцсети новосибирцы активно обсуждают необычное новогоднее украшение - гирлянда из живых елок появилась на площади Карла Маркса. Жители города не поняли креативного подхода и возмутились, кому пришла идея в голову сделать бусы из хвойных деревьев. По мнению новосибирцев, это кощунственно. Снимок оригинального украшения опубликован в аккаунте новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в Инстаграме.

- На площади Маркса появилась гирлянда из ёлок, - подписан снимок.

Подписчики паблика сейчас не сдерживают эмоций в комментариях:

- Интересно посмотреть на того, кто это придумал! – пишут новосибирцы. - Это конечно треш, товарищи! Вандалы!

- Дурость!

- А что, сейчас модно елки к потолку крепить? В живую вообще уродство. Нормально город украсить ума не хватает, видимо. - Москва со своими украшениями рядом не стояла.

- Такое чувство, что только наш Новосибирск не украшен к Новому году. Все города так красиво украсили: шарики, фонарики. А здесь вон, гирлянды из елок.

- Ну и попадёт туда петарда, загорятся елочки! Короче, сомнительное решение.

- Ощущение, будто елки на юг полетели.

- Делаем ставки, господа, когда одна из них по какой-то причине отвалится и кого-нибудь пришибёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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