Росстат: новосибирские санитарки получают 34 438 рублей в месяц

СЕГОДНЯ 22:46 2019-12-17T22:46:02+03:00

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Росстат назвал регионы, в которых быстрее всего растет зарплата младшего медицинского персонала. В Новосибирской области заработная плата сотрудников, работающих на таких должностях как сестра-хозяйка, младшая медсестра, медрегистратор, санитар, составляет 34 438 рублей, что является показателем ниже среднего по стране.

— В целом, доходы у работников данного перечня должностей разнятся от 22 тысяч рублей до почти 92 тысяч. Лидером является Ямало-Ненецкий автономный округ, где такие медработники получают в среднем 91,73 тысячи рублей, — сообщает издание NEWS.ru. — Чуть меньше зарабатывают специалисты на Чукотке — их доход составляет в среднем 90, 5 тысячи. В тройку благополучных регионов входит также Сахалин: санитарки и медсестры зарабатывают там примерно 72, 68 тысячи.

А антирейтинг по медработникам с самой низкой зарплатой открывает Ингушетия со средним значением в 21,56 тысячи рублей. Второе и третье места делят Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, где младший медперсонал зарабатывает в месяц примерно 22 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU