2019-12-17T22:05:30+03:00
Общество

Министерство труда и соцразвития предложили начать строить поселки для многодетных семей

Эту идею активно поддерживают представители родительской общественности
Алена КУЛЕШОВА
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Представители родительской общественности Новосибирской области встретились с и.о. министра труда и соцразвития. Фото: "ЧС-ИНФО"Представители родительской общественности Новосибирской области встретились с и.о. министра труда и соцразвития. Фото: "ЧС-ИНФО"
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Представители родительской общественности Новосибирской области встретились с и.о. министра труда и соцразвития региона Еленой Бахаревой и руководителем департамента имущественных и земельных отношений Романом Шилохвостовым, чтобы обсудить вопрос о выделении земли для многодетных семей.

Ранее от общественников уже поступали предложения насчет того, каким образом можно находить землю для выделения ее многодетным семьям. Активисты обращались со своими идеями, в том числе, и к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. А глава региона, в свою очередь, передал этот вопрос руководителю министерства труда и соцразвития, а также земельного департамента.

Наиболее значимой, в данном случае, стала встреча с исполняющей обязанности министра Еленой Бахаревой. Общественники рассказали ей о способе решения данной проблемы, которые уже используется в Белгороде: там существует корпорация на основе частно-государственного партнерства. И именно она осуществляет строительство поселков для многодетных семей. То есть, родители могут сразу бесплатно получить землю в собственность, а корпорация, в свою очередь, предоставляет им субсидию на строительство, но при условии, что в течение семи лет дом будет построен. Корпорация, таким образом, ведет строительные работы в кредит. А уже отстроенные поселки, после того, как жильцы полностью рассчитаются с компанией, передаются муниципалитету.

В качестве варианта активисты предлагают не отдавать их, а открывать управляющие компании, создавая, таким образом, своеобразные закрытые поселки.

— По итогу обсуждения Елена Бахарева предложила создать рабочую группу, в которую помимо общественников и представителей правительства войдут сотрудники прокуратуры, чтобы учесть все правовые моменты, — сообщает издание ЧС-ИНФО. — Итогом работы должна стать программа по созданию ГЧП-корпорации, которая возьмет на себя ответственность за строительство поселков для многодетных семей. Создать группу планируется уже в январе.

Главная проблема, которая по мнению активистов, волнует чиновников — это вопрос о том, действительно ли многодетным так нужна земля и готовы ли они вести на ней строительство. Ведь часто бывает, что семьи сразу продают полученный совсем недавно участок.

Инициаторы призывают родительскую общественность объединяться и активно участвовать в обсуждении данного вопроса. Они уверены: сейчас главное показать властям свою заинтересованность в этой теме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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