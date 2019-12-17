Продавщица шваброй прогнала грабителя с заправки в Новосибирске

СЕГОДНЯ 19:44 2019-12-17T19:48:07+03:00

Мужчина попытался ограбить магазин на заправке, но все пошло не по плану.

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В городе Обь под Новосибирском неизвестный мужчина попытался ограбить магазин на заправке. Однако провернуть это дело с легкостью ему так и не удалось: сначала неудачливый грабитель брызнул себе в лицо газовым баллончиком, а потом и вовсе был выставлен из магазина продавщицей, которая вооружилась шваброй.

— Преступник угрожал персоналу заправки газовым баллончиком. В итоге, ему удалось похитить из кассы 7 тысяч рублей, после чего мужчина поспешно скрылся, — сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Преступник был одет в черную вязаную шапку с горизонтальной полосой светлого цвета, черную кожаную куртку, серые брюки и шарф светлого цвета.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, изображенном на фото и видео, полиция просит обратиться по телефонам 232-62-40, 8-923-243-14-54. Конфиденциальность гарантируется.

Видеозапись с преступника-неудачником попала в соцсети. В комментариях под роликом многие люди не смогли удержаться от шуток о грабителе, которого прогнали шваброй:

— Что ж, он пытался.

— Теперь этому любителю баллончиков светит тюрьма.

— Насколько нужно быть «удачливым», чтобы прыснуть самому себе баллончиком в лицо? — пишут люди.

Продавщица шваброй прогнала грабителя с заправки.

ИСТОЧНИК KP.RU