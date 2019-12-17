Автобус с рабочими перевернулся под Новосибирском

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-17T19:01:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 17 декабря в Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого перевернулся автобус с людьми. Авария случилась на автодороге между поселком Маслянино и селом Мамоново.

— Нетрезвый водитель «ВАЗ-2107» врезался сзади в автобус «ПАЗ», из-за чего тот буквально опрокинулся на бок, а седан вылетел в кювет на противоположную сторону, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — В салоне автобуса находились рабочие одного из местных предприятий. В результате ДТП пострадал водитель «ПАЗа» — его увезли в больницу с травмой плеча.

Авария случилась на автодороге между поселком Маслянино и селом Мамоново. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что подобные аварии чаще всего происходят из-за несоблюдения автомобилистами скоростного режима, установленного на трассе. А ведь в такую погоду это имеет особую важность:

— Все потому что «гоняют» все по обледеневшим дорогам.

— Это же насколько быстро нужно было ехать, чтобы от удара перевернулся целый автобус?

— Хорошо еще, что это не самый худший вариант развития событий, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU