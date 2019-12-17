2019-12-17T18:15:31+03:00
Происшествия

Пытался объехать пробку: в Новосибирске такси застряло на трамвайных путях

В городе произошло несколько аварий из-за водителей, пытавшихся сэкономить время
Алена КУЛЕШОВА
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Водитель пытался объехать пробку, но застрял на трамвайных путях. Фото: "АСТ-54"Водитель пытался объехать пробку, но застрял на трамвайных путях. Фото: "АСТ-54"
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Вечером 17 декабря на дорогах Новосибирска образовались серьезные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» их максимальная плотность в городе достигает 9 баллов. Возможно, одной из причин затрудненного движения стали многочисленные ДТП, которые все чаще случаются в Новосибирске из-за неблагоприятных погодных условий.

Некоторые автомобилисты в попытке объехать пробку, нарушая при этом ПДД, только спровоцировали своими действиями новые аварии. Как сообщается в паблике «АСТ-54» Вконтакте, в Кировском районе водитель седана «Hyundai Solaris» решил проехать по трамвайным путям. Однако попытка сэкономить время завершилась неудачей: машина застряла на рельсах, блокировав движение общественного транспорта. К счастью, на помощь ему пришел вагоновожатый трамвая, выдернувший автомобиль нарушителя при помощи троса.

Водитель грузовой «ГАЗели» решил въехать на мост со стороны правого берега. Фото: "АСТ-54"

Водитель грузовой «ГАЗели» решил въехать на мост со стороны правого берега. Фото: "АСТ-54"

Еще одно ДТП произошло на Димитровском мосту. Там водитель грузовой «ГАЗели» решил въехать на мост со стороны правого берега, не учтя при этом глубокую колею, которая образовалась на этом месте.

— Летом этот участок занимает газон, а сейчас там появилась колея, — сообщается в паблике. — Помочь этому неудачливому автомобилисту некому: ближайшее время он проведет в этом «снежном плену».

Водитель грузовой ГАЗели решил въехать на мост, но попал в колею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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