Скулил и дрожал: сибирячка спасла пса, которого привязали к столбу в сугробе

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-17T15:57:34+03:00

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Сибирячка заметила пса, привязанного к столбу на улице. Женщина предположила, что собака не просто ждет хозяина из магазина — вероятнее всего, его бросили одного среди сугробов.

— Возле Дома Ученых в Академгородке пес был привязан к столбу, стоящему в сугробе, причем, на проходном месте, достаточно далеко от магазинов. Весь дрожал и скулил, всматривался куда-то, как будто искал кого-то. Я простояла рядом с ним около часа, но никто так и не подошел, — рассказала КП-Новосибирск Наталья. — Видимо, его просто оставили там.

Женщина предполагает, что от пса решили таким образом избавиться.

Сибирячка забрала пса с улицы и нашла ему временный приют. Подыскивать собаке новых хозяев женщина пока не торопится: вдруг, пес все-таки сбежал сам, а хозяин сейчас пытается его найти?

— Возможно, он и сам мог сбежать, а к столбу его привязали люди, которые заметили явно домашнего пса на одного улице — наверное, решили, что хозяин где-то рядом и ищет его. Поэтому пока еще я надеюсь, что найдется объявится прежний владелец собаки, и нового не ищу, но проблема в том, что содержать этого пса долгое время мне просто негде , — пояснила Наталья.

ИСТОЧНИК KP.RU