Купить салют на Новый год 2020: как выбрать безопасную пиротехнику в Новосибирске

СЕГОДНЯ 19:45 2019-12-17T19:47:02+03:00

Чтобы салют был в радость, нужно соблюдать технику безопасности. Фото: Влад КОМЯКОВ

Специалисты рассказали, как купить салют на Новый год 2020 и не прогадать

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До Нового года осталось всего две недели, и одна из важных задач для многих - купить салют на Новый год 2020. Пожарные и спасатели предупреждают — чтобы праздник не закончился ЧП, нужно соблюдать простые правила.

КАК ПОКУПАТЬ ПИРОТЕХНИКУ?

1.Найдите специализированный магазин пиротехники, цены там не намного выше «рыночных»

2. При покупке осмотрите упаковку и проверьте дату изготовления. Не приобретайте товар, если упаковка мятая или поврежденная

3. К каждому фейерверку должна быть приложена подробная инструкция на русском языке. Продавец обязан предоставить копию сертификата качества по первому требованию и сопроводительные документы: наименование товара, срок годности, название фирмы-производителя и компании-поставщика

КАК БЕЗОПАСНО УСТРОИТЬ САЛЮТ?

1. Внимательно прочитайте инструкцию по применению;

2. Не держите пиротехнику с зажженным фитилем в руках и не наклоняйтесь над ним;

3. Не кладите фейерферк в банку, бутылку, ведро и так далее

4. Не приближайтесь к фейверку ближе чем на 5-10 метров

5. Не пытайтесь проверить или поджечь фитиль пиротехнического изделия повторно

ВАЖНО:

Если фитиль погас или прогорел, а фейерверка не случилось — следует выждать не менее 2-3 мин. Затем подойти к фитилю и поискать тлеющие части. Категорически запрещается наклоняться над фейерверком. Самым безопасным будет залить не сработавшее изделие водой.

Нельзя бросать бракованную пиротехнику в костер! После Новогоднего фейерверка нужно очистить территорию от использованных или не сработавших пиротехнических изделий.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТРАИВАТЬ ФЕЙЕРВЕРКИ:

1.В помещениях, зданиях и сооружениях любого назначения, а также при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. Дома и внутри помещений можно использовать только хлопушки и бенгальские свечи с соблюдением мер предосторожности

2. Возле железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи, на складах, в амбарах и в магазинах

3. На крышах, балконах, лоджиях и террасах

4.На сценах, стадионах и в спортивных сооружениях;

5.Возле памятников, скульптур, исторических зданий, на кладбищах, в заповедниках, заказниках и национальных парках.

РАЗДЕЛЯЙТЕ МУСОР

Отработанную и бракованную пиротехнику необходимо залить водой и только тогда выставить возле мусорных контейнеров — в отдельном пакете, не смешивая с бытовыми отходами.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска рекомендуют строго следовать инструкции при запуске пиротехники.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 112, 101, 051.

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ИСТОЧНИК KP.RU