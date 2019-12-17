2019-12-17T14:31:10+03:00
Происшествия

Новосибирские полицейские поймали мошенников, которые провернули аферы на 1,3 миллиарда

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 11 человек. Фото: кадр из видеоВ Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 11 человек. Фото: кадр из видео
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В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 11 человек. Против 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), а в отношении еще семи мужчин и трех женщин — по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

— Участники преступного сообщества осуществляли свою незаконную деятельность в Новосибирске и Барнауле. Они занимались различными валютными махинациями. В частности, искали и привлекали людей, которые были заинтересованы в бесконтрольном совершении валютных операций, оказании указанным лицам за денежное вознаграждение услуг по совершению таких операций с использованием подложных документов и расчетных счетов коммерческих фирм, — сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области. — В период 2016 — 2019 годов участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1 миллиардов 300 миллионов рублей. При этом деньги они выводили за рубеж, в иностранные государства.

Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. На данный момент, в отношении восьми фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся допросы самих подозреваемых и свидетелей.

Новосибирские полицейские поймали мошенников, которые провернули аферы на 1,3 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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