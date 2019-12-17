«Теперь страшно их покупать»: сибиряку в магазине продали пачку чипсов с пауком

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-17T13:34:12+03:00

Такая нестандартная "добавка" была в пачке картофельных чипсов. Фото: "Ревизорро Новосибирск"

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В Новосибирске живого паука нашли в пачке с картофельными чипсами. Фотография столь неприятной добавки в упаковке с хрустящей закуской появилась в социальных сетях.

— В чипсах попался вот такой вот паучок, — пишет автор поста в паблике «Ревизорро Новосибирск».

На кадрах действительно хорошо заметно, как небольшой паук ползает прямо по горке чипсов внутри упаковки. Однако у некоторых пользователей соцсетей закрались сомнения насчет того, действительно ли жучок попал в пачку еще на производстве или он оказался там, когда неудачливый покупатель уже открыл упаковку дома:

— В открытой пачке и не такое можно найти.

— В некоторых странах таких жучков едят не вместе, а вместо закуски.

— Ужас! Вот так купишь в магазине чипсы, а там паук!

— После таких фото уже и есть боишься, — пишут люди в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU