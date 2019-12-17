«Теперь страшно их покупать»: сибиряку в магазине продали пачку чипсов с пауком
В Новосибирске живого паука нашли в пачке с картофельными чипсами. Фотография столь неприятной добавки в упаковке с хрустящей закуской появилась в социальных сетях.
— В чипсах попался вот такой вот паучок, — пишет автор поста в паблике «Ревизорро Новосибирск».
На кадрах действительно хорошо заметно, как небольшой паук ползает прямо по горке чипсов внутри упаковки. Однако у некоторых пользователей соцсетей закрались сомнения насчет того, действительно ли жучок попал в пачку еще на производстве или он оказался там, когда неудачливый покупатель уже открыл упаковку дома:
— В открытой пачке и не такое можно найти.
— В некоторых странах таких жучков едят не вместе, а вместо закуски.
— Ужас! Вот так купишь в магазине чипсы, а там паук!
— После таких фото уже и есть боишься, — пишут люди в комментариях под постом.
ИСТОЧНИК KP.RU