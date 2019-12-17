Следователи проведут проверку после смерти рабочего в НГТУ

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-17T12:17:46+03:00

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В Новосибирске следователи проводят проверку после смерти рабочего на территории НГТУ. Уголовно-процессуальная проверка по факту смерти сотрудника одной из строительных компаний, реконструирующих крышу НГТУ, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть) проводится следственным отделом по Ленинскому району.

— Предварительно установлено, что 17 декабря 2019 года в дневное время рабочий проводил строительные работы на крыше здания НГТУ, — сообщают в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области. — В ходе выполнения работ мужчина упал и от полученных телесных повреждений скончался на месте.

В настоящее время следователями СКР проводится комплекс проверочных действий, направленный на установление всех причин и обстоятельств случившегося. Проведение проверки продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU