2019-12-17T12:17:46+03:00
Происшествия

Следователи проведут проверку после смерти рабочего в НГТУ

ЧП случилось днем 17 декабря
Алена КУЛЕШОВА
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Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Фото: "АСТ-54"Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Фото: "АСТ-54"
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В Новосибирске следователи проводят проверку после смерти рабочего на территории НГТУ. Уголовно-процессуальная проверка по факту смерти сотрудника одной из строительных компаний, реконструирующих крышу НГТУ, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть) проводится следственным отделом по Ленинскому району.

— Предварительно установлено, что 17 декабря 2019 года в дневное время рабочий проводил строительные работы на крыше здания НГТУ, — сообщают в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области. — В ходе выполнения работ мужчина упал и от полученных телесных повреждений скончался на месте.

В настоящее время следователями СКР проводится комплекс проверочных действий, направленный на установление всех причин и обстоятельств случившегося. Проведение проверки продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Следователи проведут проверку после смерти рабочего в НГТУ
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