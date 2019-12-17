«Всего 42 часа на машине»: новосибирец в Новый год решил поехать к Деду Морозу

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-17T11:29:09+03:00

Сибиряк собрался за подарками к Деду Морозу на машине. Фото: Олег УКЛАДОВ

И теперь ищет тех, кто отправится вместе с ним в резиденцию главного новогоднего персонажа в Великий Устюг

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Необычный новогодний тур предложил житель Искитима. Сибиряк задумал съездить в резиденцию к Деду Морозу в Великий Устюг. Мужчина не шутит. Он уже подготовился по всем правилам опытного путешественника: посмотрел на карте маршрут. На машине до волшебника чуть больше трех тысяч километров. В дороге нужно будет провести 42 часа с учетом «пробок». У дедушки сибиряк предлагает лично спросить, когда повысят зарплату, а еще уточнить, когда мечты исполнятся, ну и, конечно, мешочек, подарков прихватить. Сейчас мужчину волнует один вопрос — кто с ним?

— Погнали к Деду Морозу за подарками. Всего 42 часа пути с учетом «пробок». Заберем целый мешок, спросим, когда у нас зарплаты вырастут, мечты исполнятся, — написал сибиряк в соцсети.

Маршрут проложен: до Деда Мороза 42 часа на машине. Фото: "Подслушано в Искитиме"

Сибиряки пока думают, только один скептик осторожно написал:

-Нести мешок не устанешь?

Но еще не вечер. Возможно, отважная компания соберется и отправится в необычное путешествие. Дед Мороз, жди!

ИСТОЧНИК KP.RU