«Всего 42 часа на машине»: новосибирец в Новый год решил поехать к Деду Морозу
Необычный новогодний тур предложил житель Искитима. Сибиряк задумал съездить в резиденцию к Деду Морозу в Великий Устюг. Мужчина не шутит. Он уже подготовился по всем правилам опытного путешественника: посмотрел на карте маршрут. На машине до волшебника чуть больше трех тысяч километров. В дороге нужно будет провести 42 часа с учетом «пробок». У дедушки сибиряк предлагает лично спросить, когда повысят зарплату, а еще уточнить, когда мечты исполнятся, ну и, конечно, мешочек, подарков прихватить. Сейчас мужчину волнует один вопрос — кто с ним?
— Погнали к Деду Морозу за подарками. Всего 42 часа пути с учетом «пробок». Заберем целый мешок, спросим, когда у нас зарплаты вырастут, мечты исполнятся, — написал сибиряк в соцсети.
Маршрут проложен: до Деда Мороза 42 часа на машине. Фото: "Подслушано в Искитиме"
Сибиряки пока думают, только один скептик осторожно написал:
-Нести мешок не устанешь?
Но еще не вечер. Возможно, отважная компания соберется и отправится в необычное путешествие. Дед Мороз, жди!
ИСТОЧНИК KP.RU