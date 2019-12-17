«Я услышал крик, он еще какое-то время шевелил руками»: рабочий сорвался с крыши НГТУ во время ремонта

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-17T11:04:33+03:00

Еще какое-то время мужчина был жив, но вскоре умер

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Во вторник, 17 декабря, в Ленинском районе Новосибирска погиб рабочий. Мужчина сорвался с крыши. Очевидцы сообщают, что когда мужчина упал, он какое-то время еще шевелил руками.

— Я выходили из «Бургер Кинга», услышал крик и обернулся в сторону НГТУ, увидел, как с крыши падает человек. В следующий миг тело человека на земле, в этот момент второй человек замельтешил на крыше, после чего убежал. Там шесть этажей в здании, — сообщил КП-Новосибирск очевидец. — После падения еще шевелил руками. Все остановились, подойти не могли, так как территория огорожена забором. Несколько парней стоявших у забора, они вызвали скорую.

Прибывшие медики констатировали смерть упавшего мужчины.

— У первого корпуса полностью перестилали крышу. Сейчас в принципе в НГТУ проходит ремонт во многих корпусах, — рассказали студенты.

В пресс-службе учебного заведения также говорят, что в университете идет ремонт.

— У нас упал с крыши рабочий, сотрудник подрядной организации, он, к сожалению, погиб. Они проводили ремонт крыши первого корпуса, — прокомментировал «АСТ-54» пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

ИСТОЧНИК KP.RU