«Добрый вжух»: сибиряки собрали на ярмарке 116 тысяч рублей для детей, больных раком

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-17T09:49:00+03:00

На благотворительной ярмарке в Новосибирске собрали 116 тысяч рублей для больных детей. Фото: vk.com/saveliferu

Деньги потратят на диагностику, препараты и покупку билетов к месту лечения

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В Новосибирске прошла благотворительная ярмарка «Добрый вжух». На ней продавали изделия не только новосибирских мастеров, но и умельцев из других регионов страны. Например, девушка из Саратовской области прислала целый пакет галстуков-бабочек. Организаторы ярмарки — фонд «Защити жизнь».

На ярмарке продавали изделия умельцев, выполненные вручную. Фото:vk.com/saveliferu

Также участникам ярмарки понравились мастер-классы. Среди популярны — по сальсе и бачате, ораторскому мастерству, изготовлению бижутерии.

Участия в ярмарке приняли мастера из других регионов страны. Фото: vk.com/saveliferu

Специально для детей мероприятия выступила арфистка Марина Котельникова с интересной сказкой собственного сочинения «Как снеговик свои варежки потерял». Всех присутствующих также развлекала команда «Больничных клоунов», которые обычно посещают новосибирские детские больницы и радуют маленьких пациентов отделений.

— Все собранные средства пойдут на одну из основных программ фонда «Помощь в лечении детей с онкологическими заболеваниями. Расходов, которые ложатся тяжким грузом на плечи родителей, к сожалению, немало, именно поэтому они обращаются за помощью в фонд. Это и диагностика, и покупка дорогостоящих препаратов, и оплата билетов к месту лечения. Средства, собранные на ярмарке, мы направим на помощь нашему подопечному Сереже Максиянову, — прокомментировала президент фонда «Защити жизнь» Евгения Голоядова.

Также на ярмарке были мастер-классы, а еще выступила известная арфистка Марина Котельникова. Фото: vk.com/saveliferu

Мальчику необходим дорогой противоопухолевый препарат «Вотриент». Его нет в Новосибирске, он есть только в нескольких аптеках Москвы. Сереже нужно две упаковки. Необходимы еще 30 000 рублей, чтобы закрыть сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU