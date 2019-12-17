Новосибирские следователи убрали снег во дворе фронтовика, который брал Берлин

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-17T09:07:16+03:00

А после субботника они за чаем послушали рассказ о войне из первых уст

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В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне СК России по всей стране проводит патриотическую акцию «Эстафета добрых дел». Новосибирские следователи поддержали марафон и навестили ветерана Петра Никифоровича Богатырева. Фронтовик живет в Ордынском районе. Когда началась война, ему было 18 лет.

— Петр Никифорович Богатырев родился в 1923 году в селе Суздалевка Семипалатинской области в семье крестьянина. В декабре 1941 года он был призван в армию, месяц ушел на обучение и подготовку новобранца, а потом сразу на фронт, — рассказывают в СК по Новосибирской области. — Петр Никифорович прошел солдатом от Москвы до Берлина. Самой крупной и тяжелой для него оказалась Курская битва. В бою под Курском его контузило, после госпиталя вернулся на передовую и получил второе ранение.

Следователи почистили двор ветерану от снега. Фото: СК по НСО

День победы 9 мая 1945 года фронтовик встретил в Германии в составе оккупационных войск. За участие в боевых действиях награжден тремя орденами Отечественной войны и медалью «За отвагу» После войны исполнилась мечта ветерана: он стал учителем начальных классов. Спустя некоторые время его назначили директором профессионального технического училища речного порта, потом был председателем городского Совета ветеранов Семипалатинска, а чуть позже и села Верх-Ирмень.

Новосибирские следователи не только послушали рассказ о войне из уст того, кто прошел весь путь и выжил, но еще и помогли ветерану убрать территорию возле дома.

ИСТОЧНИК KP.RU