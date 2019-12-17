2019-12-17T08:26:18+03:00
Общество

«Не смогли подманить»: сибиряки сняли на видео сбежавшую из квартиры лису

Животное бегает недалеко от дома и никого к себе не подпускает
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сбежавшая лиса бегает в сквере рядом с площадью Калинина. Фото: стоп-кадрСбежавшая лиса бегает в сквере рядом с площадью Калинина. Фото: стоп-кадр
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Читатель КП-Новосибирск Андрей Лопатин прислал в редакцию видео. На кадрах — лиса. Зверек бегает в сквере «Лучистый» на площади Калинина. Напомним, о пропаже в соцсети написала хозяйка рыжего зверька. Дома его ждет подруга, которая сейчас отказывается кушать в одиночестве. А вот сам беглец, похоже, не скучает. На видео он резвится с голубями: гоняет стайки птиц, чтобы не сидели на снегу просто так, без дела.

— Вчера бегал около площади Калинина, но не подходил к людям, убегал. Сразу почему-то подумали, что домашняя. Не смогли его подманить, — написал мужчина, приславший в редакцию видео.

Беглеца дома ждет подруга. Фото: Виктория Беспалова

Беглеца дома ждет подруга. Фото: Виктория Беспалова

Ориентировка на рыжего сорванца опубликована в группе «Бюро находок Новосибирска», там же есть фото, по которому можно опознать беглеца. У него черные лапки, ушки и богатый мех, на хвостике также черные вкрапления. Хозяйка уверяет, что лиса домашняя, не кусается. Но пока очевидцам не удается ее поймать и вернуть домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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