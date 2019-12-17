«Двигатель горит!»: в «Толмачево» экстренно вернулся самолет «Новосибирск-Бангкок»

СЕГОДНЯ 07:14 2019-12-17T07:16:10+03:00

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В новосибирский аэропорт «Толмачево» вернулся самолет компании S7, который летел в Бангкок (Тайланд). Из аэропорта он вылетел во вторник, 17 декабря, в 03.17, а вернулся около пяти утра. Его полет продлился всего сорок минут. На высоте 10 тысяч метров командир борта принял решение экстренно развернуть самолет обратно в «Толмачево». Причина — вибрация в одном из двигателей.

— Там ничего не горело, как говорят пассажиры. За пламя они приняли яркие проблесковые огни, ведь была ночь, — сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. — Посадка была штатная. Самолетом управлял очень опытный пилот из Новосибирска. Борт был новый. Сейчас самолет отстранен от полетов до выяснения причин неполадки. Пассажирам предоставили другой самолет. Их вылет намечен на 11.15 по местному времени.

На борту самолета было 156 пассажиров, из них — 37 детей. Из-за происшествия не отменил свою поездку на отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU