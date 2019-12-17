Почта России проводит в Новосибирской области акцию «Дерево добра»

СЕГОДНЯ 05:46 2019-12-17T05:46:36+03:00

Каждый желающий в преддверии Нового года может подарить пожилым людям, проживающим в социальных учреждениях, а также воспитанникам детских домов и школ-интернатов подписку на периодические издания

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В каждом почтовом отделении Новосибирской области находятся списки детских и взрослых социальных учреждений региона, в адрес которых можно оформить благотворительную подписку. Можно выбрать любое социальное учреждение из этого списка либо оформить доставку периодических изданий в адрес другого учреждения Новосибирска и области. Сотрудники отделения почтовой связи помогут выбрать наиболее популярные и интересные издания для подписки детям, подросткам и читателям преклонного возраста.

- Благотворительная акция имеет важную социально-адресную направленность и ориентирована на тех людей, которые особенно нуждаются в заботе и внимании - дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, одинокие пожилые люди. «Дерево добра» мы проводим с 2015 года. В числе участников акции как обычные клиенты, так и представители организаций и органов власти. Подаренные ими периодические печатные издания позволяют воспитанникам и постояльцам социальных учреждений быть в курсе актуальных новостей, читать познавательные и развлекательные статьи в журналах, а также специализированные издания о спорте, науке и искусстве, - отметила руководитель отдела подписки МР Сибирь Почты России Татьяна Вайс.

Оформить благотворительную подписку в адрес детских домов, приютов, интернатов для престарелых и инвалидов можно в любом почтовом отделении или на сайте https://podpiska.pochta.ru/. Для участия в акции рабочего коллектива, можно пригласить почтового работника прямо в офис (по телефону (383) 202-44-79).