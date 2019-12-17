«Жена ушла к другу детства»: брошенный муж просит совета в соцсетях

СЕГОДНЯ 05:44 2019-12-17T05:44:17+03:00

Комментаторы его поддерживают и советуют не унижаться перед бывшей супругой

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Незадолго перед Новым годом новосибирец расстался со своей женой: девушка бросила его ради другого мужчины. Парень написал откровенный пост в группе «Аноним | Подслушано [Новосибирск]» и попросил совета:

- Прожили с женой 4 года. Она влюбилась и ушла к другу моего детства. Как её вернуть? Мониторю её круглые сутки страницу, иногда стою у подъезда и смотрю на окна квартиры бывшей супруги. Тоскую. Думаю о ней постоянно. Дайте совет, - написал сибиряк.

История новосибирца вызвала бурю эмоций в соцсетях: комментаторы стараются поддержать парня:

- Не унижайся, ты ее не вернешь. Посмотри внимательнее вокруг себя: сколько замечательных одиноких девушек. Все у тебя еще будет, не переживай.

- Отпусти ее, не превращайся в тряпку, не унижайся. Да, тяжело, да, больно, но насильно мил не будешь, да, чувак, так бывает, любовь уходит навсегда. Жизнь продолжается. Держись, бро!

- Ну и зачем она тебе нужна, если ушла? – пишут пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU