СЕГОДНЯ 05:31 2019-12-17T05:31:33+03:00

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования. В среднем ставки были снижены на 0,2 - 0,41 процентного пункта

Изменить размер текста: A A

Минимальная ставка по программе приобретения строящегося жилья составляет 8,49% годовых при сумме кредита от 5 миллионов рублей, 8,79% годовых - при сумме кредита до 5 миллионов рублей.

Минимальная ставка по программе приобретения готового жилья составляет 8,59% годовых.

По программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков минимальные ставки остались без изменений: 8,39% годовых - при сумме кредита от 5 миллионов рублей, 8,99% годовых - при сумме кредита до 5 миллионов рублей.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО