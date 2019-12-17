2019-12-17T05:54:35+03:00
Общество

Карамель не для скромниц: пикантные леденцы стали продавать в Новосибирске перед Новым годом

Они посчитали их отличным подарком для некоторых своих знакомых
Владимир ПТАШНИК
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У леденцов не только неприличный внешний вид, но и цена. Фото: «Ревизорро Новосибирск».У леденцов не только неприличный внешний вид, но и цена. Фото: «Ревизорро Новосибирск».
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Один из жителей Новосибирска зашел в пивную, расположенную недалеко от его дома, но вместо пенного напитка, его глаз зацепился за неприличного вида леденцы. Карамель для взрослых, как выяснилось, стоит 150 рублей. Фотографией пикантных сладостей сибиряк решил поделиться в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

— Вчера зашел в пивнушку возле дома и был в шоке — это беспредел! Куда мир катится?! — сокрушается по поводу падения нравов в пивных автор фотографии.

Впрочем, не все разделяют его позицию. В комментариях к записи многие (в основном девушки) спрашивают, где можно купить эти леденцы.

— Я знаю, кому преподнести такой новогодний подарочек. Где эта пивнушка? — интересуются один из комментаторов.

- Ну не в «Детском мире» же их продают: прям какой-то пуританский любитель пива

К слову, в комментариях поделились адресом магазина — он находится на улице Добролюбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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