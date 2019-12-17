2019-12-17T05:21:40+03:00
Общество

«Можно я тоже приду?»: соцсети рассмешила продавец, забывшая взять деньги с покупательницы

Теперь она ищет девушку в соцсетях
Ульяна ДЖАНКОВА
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Довольная покупательница убежала из магазина, забыв рассчитаться.Довольная покупательница убежала из магазина, забыв рассчитаться.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске продавец-консультант отдела одежды ТЦ «Династия», который расположен по улице Зорге 179/2 в Кировском районе, ищет покупательницу. Девушка забыла заплатить за трикотажный серый костюм. Удобную одежду сибирячка взяла для поездки во Вьетнам. Покупательница была довольна, ведь она наконец-то нашла то, что нужно еще и со скидкой — 20%. На радостях она схватила костюм и убежала, забыв рассчитаться. А продавец в это время так замечталась о море, что только потом сообразила: костюм она отдала бесплатно. Вот только жаркая страна, солнышко да соленая водица ждут совсем другую, а консультанту теперь нужно внести недостающую сумму в кассу. Магазину девушка должна 1760 рублей:

— В ТЦ Династия 15 декабря в районе двух часов дня девушка купила серый трикотажный костюм для поездки во Вьетнам. На радостях девушка ушла, забыв расплатиться. Может и глупо, конечно, но уповаем на совесть людей. Мало ли. Может, кто знает ее или девушка увидит да придет, — написала продавец в соцсетях.

В соцсетях позабавил случай в торговом центре:

— Можно я тоже приду: мне в командировку ехать, — шутят в комментариях сибиряки.

— Там камеры везде. Какая совесть, вы про что. На лицо статья УК. Голову же свою нигде не забыла. Вместо Вьетнама ей светит бесплатная поездка на нары.

— Не факт, что забыла расплатиться. Могла специально «заливать» про поездку, усыпить бдительность, — предположили сибиряки.

— «Растрепать» про Вьетнам она успела, а расплатиться нет?

ИСТОЧНИК KP.RU

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