2019-12-17T04:12:52+03:00
Общество

«Ручной, не укусит»: в Новосибирске пропал домашний лис

Дома его ждет лисица, которая одна отказывается кушать
Ульяна ДЖАНКОВА
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Домашний лис сбежал в Заельцовском районе Новосибирска. Фото: Виктории БеспаловойДомашний лис сбежал в Заельцовском районе Новосибирска. Фото: Виктории Беспаловой
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В группе «Бюро находок Новосибирска» появилось необычное объявление. Сибирячка Виктория Беспалова потеряла домашнюю лису. Животное — настоящее. Причем дома у девушки живет не один рыжик. По меньшей мере, два.

— На Заельцовской убежала домашняя лиса. Может спрятаться в кустах, ручной, не укусит. Его дома ждет лисица, отказывается кушать, — рассказала расстроенная девушка в соцсетях.

Фото потеряшки сибирячка приложила к объявлению. На картинке красивое рыжее животное с черными лапками, ушками и богатым мехом. Подписчики паблика переживают: как бы те, кто найдут, не «прикарманил» себе такого красавца.

— Главное, чтобы нашедший отдал хозяину! Люди разные, — пишут в комментариях сибиряки. — Лишь бы не на воротник.

Лиса ждет дома лисица, которая отказывается кушать в одиночестве. Фото: Виктория Беспалова

Лиса ждет дома лисица, которая отказывается кушать в одиночестве. Фото: Виктория Беспалова

Также любопытных подписчиков паблика интересовал вопрос: как лисы чувствуют себя в квартире.

— Скажите, а у вас лисы в квартире живут? Их можно приучить к выгулу? И как у них с дрессурой? Поддаются?

Выгуливает рыжих животных хозяйка на металлическом поводке, похожем на цепь. Но, видимо, он не настолько надежен, как кажется, раз резвый рыжик смог ускользнуть от хозяйки.

Очевидцы сообщают, что видели беглеца на площади Калинина. Фото: Виктории Беспаловой

Очевидцы сообщают, что видели беглеца на площади Калинина. Фото: Виктории Беспаловой

— Видели, как лисица бегала на площади Калинина, — сообщают очевидцы, заметившие необычное для города животное.

Пока лисицу поймать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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