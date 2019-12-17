«Ваня говорит спасибо»: на лечение собаки деревенского мальчика собрали 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 02:57 2019-12-17T03:01:37+03:00

Мама с сыном благодарят всех, кто откликнулся, и просят больше деньги не отправлять

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В жизни пятилетнего Вани из Тогучина произошло жуткое событие. На глазах маленького мальчика машина сбила его любимца — дворнягу по кличке Лиса. Верный пес провожал мальчишку с мамой на автобус. По словам мамы, у ребенка случилась истерика. Собака осталась жива, но ей было очень плохо. Семья живет небогато, поэтому Ваня вынужден был наблюдать, как пес медленно умирает.

КП-Новосибирск опубликовала просьбу пятилетнего мальчишки помочь спасти его дружка.

— Деньги нам отправляли со всей страны: из Москвы, Ярославля и так далее. Всего мы собрали 10 тысяч рублей. Честно говоря, не ожидали такого отклика. Я нашла машину, и мы отвезли Лису в ветклинику. У собаки серьезные ушибы, трещина на ребре, но фатальных переломов нет. Нам выписали лекарства, уколы и витамины, а еще диету, потому что повреждены внутренние органы. Не передать словами, как счастлив ребенок. Мы благодарим каждого, кто нашел возможность помочь нам, — рассказывает КП-Новосибирск мама Вани Марина Кулигина. — Есть те, кто звонят или пишут сообщение перед тем, как отправить деньги, а есть те, кто просто переводят на карту по номеру телефона. Я хотела попросить людей больше не отправлять деньги. На лечение и реабилитацию собачки хватит.

Оставшиеся деньги Марина Кулигина планирует передать в местный приют для животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU