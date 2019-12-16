2019-12-16T21:21:52+03:00
Общество

Мерзнем, а по стенам течет вода: сибиряки остались без отопления и винят во всем неисправную теплотрассу

По словам людей, в определенные моменты они находились без отопления и газа больше двух недель
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Из-за частого отключения отопления, вода в старых трубах замерзает. Фото: Читательница КП-НовосибирскИз-за частого отключения отопления, вода в старых трубах замерзает. Фото: Читательница КП-Новосибирск
Изменить размер текста:

Жители Дзержинского района Новосибирска жалуются на периодическое отключение отопления, которое, как они уверяют, происходит из-за работ по проведению теплотрассы рядом с их домами на улице Королева.

— У нас сами по себе дома старые, но ветхим жильем их не признают, поскольку они кирпичные. Уже около трех лет рядом с ними возводят новостройки, а этой осенью к одной из них проводили теплотрассу, чтобы обеспечить здание отоплением. Но, судя по всему, эта теплотрасса была проведена с какими-то ошибками — теперь мы, жители соседних домов, страдаем из-за этого, — рассказала КП-Новосибирск Наталья, местная жительница. — У нас периодически отключают воду, отопление и газ. А это не только очень неприятно, учитывая то, что на улице отнюдь не лето, но и грозит нам другими последствиями. Трубы и батареи у нас старые: если отопление отключают в холода, то вода просто замерзает внутри них. А потом, когда оттаивает, начинает буквально стекать по стенам наших квартир! Бывало, что мы больше двух недель сидели без отопления — и это продолжается до сих пор.

А когда трубы оттаивают, то вода стекает по стенам в квартирах людей. Фото: Читательница КП-Новосибирск

А когда трубы оттаивают, то вода стекает по стенам в квартирах людей. Фото: Читательница КП-Новосибирск

По словам сибирячки, когда возмущенные таким положением дел местные жители начали пытаться в этой проблеме разобраться — обращались в мэрию, в управляющую компанию, обнаружились куда более странные детали, сопутствующие проведению данных строительных работ.

— Выяснилось, что застройщик якобы проводил сбор собственников жилья, собирал с них подписи на согласие на стройку в этой местности. Даже какие-то бумаги нашлись. Но дело в том, что мы ничего не подписывали! Это все — просто подделка, — утверждает Наталья. — Все это мы потом рассказали участковому. Но, насколько мне известно, штраф получил в итоге только подрядчик, а застройщик — нет.

Местные жители уверены, что причиной сложившейся ситуации стало неправильное проведение теплотрассы к соседним новостройкам.Фото: Читательница КП-Новосибирск

Местные жители уверены, что причиной сложившейся ситуации стало неправильное проведение теплотрассы к соседним новостройкам.Фото: Читательница КП-Новосибирск

В настоящее время владельцы квартир в домах на Королева все еще периодически остаются без тепла и воды. Пока четкого плана решения этой проблемы у них нет, но и оставлять подобное положение дел неизменным сибиряки не намерены.

— Мы уже не знаем, к кому обратиться и что с этим всем делать. Но и сидеть в холодных квартирах, пока с потолка бежит вода, мы тоже не хотим. Наверное, продолжим писать в управляющую компанию и мэрию, — пояснила Наталья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мерзнем, а по стенам течет вода: сибиряки остались без отопления и винят во всем неисправную теплотрассу
Сибирячка оказалась в больнице с переломом из-за скользкого тротуара
Фирма, которой запретили стройку в центре Новосибирска, требует с мэрии 33,5 миллиона рублей
«Не в чем пойти на Новый год»: для сельского мальчика собирают теплые вещи
Глухие артисты споют жестами на концерте в Новосибирске
«Дети в школу там ходят»: медведи, которых выгуливают рядом с домами, перепугали сибиряков
Гол в мое сердце: только посмотрите, как похожи хоккеисты и эти песики
«Бил ногами в стенку самолета»: авиадебошира, который пытался пообщаться с пилотом, привязали к креслу
В Новосибирске подростки в балаклавах устроили дебош в жилом комплексе
Автобус сбил девочку на пешеходном переходе
Новосибирские депутаты требуют запретить продажу снюсов детям
Пропавшего новосибирца нашли в Забайкальском крае без головы
Появилось видео с педофилом, преследовавшим двух маленьких девочек в Новосибирске
Водителя, выбросившего полицейского на кладбище, арестовали на 15 суток
Отомстил за аварию: новосибирец проткнул колеса УАЗу, который в него врезался
Поиски пропавшего новосибирца в черном пуховике закончились трагедией