Мерзнем, а по стенам течет вода: сибиряки остались без отопления и винят во всем неисправную теплотрассу

СЕГОДНЯ 21:21 2019-12-16T21:21:52+03:00

По словам людей, в определенные моменты они находились без отопления и газа больше двух недель

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Жители Дзержинского района Новосибирска жалуются на периодическое отключение отопления, которое, как они уверяют, происходит из-за работ по проведению теплотрассы рядом с их домами на улице Королева.

— У нас сами по себе дома старые, но ветхим жильем их не признают, поскольку они кирпичные. Уже около трех лет рядом с ними возводят новостройки, а этой осенью к одной из них проводили теплотрассу, чтобы обеспечить здание отоплением. Но, судя по всему, эта теплотрасса была проведена с какими-то ошибками — теперь мы, жители соседних домов, страдаем из-за этого, — рассказала КП-Новосибирск Наталья, местная жительница. — У нас периодически отключают воду, отопление и газ. А это не только очень неприятно, учитывая то, что на улице отнюдь не лето, но и грозит нам другими последствиями. Трубы и батареи у нас старые: если отопление отключают в холода, то вода просто замерзает внутри них. А потом, когда оттаивает, начинает буквально стекать по стенам наших квартир! Бывало, что мы больше двух недель сидели без отопления — и это продолжается до сих пор.

А когда трубы оттаивают, то вода стекает по стенам в квартирах людей. Фото: Читательница КП-Новосибирск

По словам сибирячки, когда возмущенные таким положением дел местные жители начали пытаться в этой проблеме разобраться — обращались в мэрию, в управляющую компанию, обнаружились куда более странные детали, сопутствующие проведению данных строительных работ.

— Выяснилось, что застройщик якобы проводил сбор собственников жилья, собирал с них подписи на согласие на стройку в этой местности. Даже какие-то бумаги нашлись. Но дело в том, что мы ничего не подписывали! Это все — просто подделка, — утверждает Наталья. — Все это мы потом рассказали участковому. Но, насколько мне известно, штраф получил в итоге только подрядчик, а застройщик — нет.

Местные жители уверены, что причиной сложившейся ситуации стало неправильное проведение теплотрассы к соседним новостройкам.Фото: Читательница КП-Новосибирск

В настоящее время владельцы квартир в домах на Королева все еще периодически остаются без тепла и воды. Пока четкого плана решения этой проблемы у них нет, но и оставлять подобное положение дел неизменным сибиряки не намерены.

— Мы уже не знаем, к кому обратиться и что с этим всем делать. Но и сидеть в холодных квартирах, пока с потолка бежит вода, мы тоже не хотим. Наверное, продолжим писать в управляющую компанию и мэрию, — пояснила Наталья.

ИСТОЧНИК KP.RU