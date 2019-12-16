Фирма, которой запретили стройку в центре Новосибирска, требует с мэрии 33,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-16T17:28:58+03:00

Несостоявшийся застройщик участка на улице Челюскинцев обратился в арбитражный суд с иском к мэрии. Фото: официальная страница Анатолия Локтя во "Вконтакте"

Изменить размер текста: A A

Несостоявшийся застройщик участка на улице Челюскинцев обратился в арбитражный суд с иском к мэрии Новосибирска. Компания оценила свой ущерб от действий муниципалитета в 33,5 миллиона рублей.

Компания-застройщик выразила намерение построить там «одноэтажное общественное здание административного назначения», которое занимало бы площадь в 600 квадратных метров. В 2014 году владелец участка, ТУ Росимущества, передало его компании в аренду после конкурса, однако из-за того, что строительные работы так и не были начаты, в 2015 году город сменил зонирование участка на зону озеленения. А в 2016 году городской Совет принял решение создать на этом месте муниципальный сквер. В 2018 году застройщик огородил этот участок забором и вырубил около 20 деревьев. Подобные действия не смогли оставить без внимания общественники и мэрия.

При этом, застройщик не пытался скрыть формальный характер своих действий. Позже суд расценит эти действия как недобросовестность застройщика, установив, что все работы компания начала только ради того, чтобы потом получить право заключить договор аренды на новый срок.

После долгих судебных разбирательств застройщиком и муниципалитетом летом 2019 года на многострадальном участке все-таки появился сквер.

— Ликвидация котлована, посадка деревьев и подготовка проекта сквера — все это будет делаться за счет бюджета, — передает слова мэра города Новосибирска Анатолия Локтя издание «Новая Сибирь». — Но мы еще планируем взыскать компенсацию с нерадивого арендатора.

А в настоящее время компания требует возмещения убытков в виде упущенной выгоды из-за приостановки строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU