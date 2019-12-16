«Не в чем пойти на Новый год»: для сельского мальчика собирают теплые вещи

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-16T16:59:05+03:00

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В Куйбышевском районе Новосибирской области, в селе Балман объявлен сбор подарков для детей из неблагополучных и малообеспеченных детей. Об этом рассказа местный житель — Евгений Харин, который построил в селе часовню святой Матроны Московской.

— Одному мальчику 4 года всего, его зовут Ярослав. Мальчик помогает при часовенке, приходит с мамой, чистит снег. Но семья живет небогато, ребенок одет в старую куртку, на ногах даже носки дырявые. Вот просим всем миром помочь, — говорит Евгений. — Семье только на еду социальных выплат и хватает. Скоро Новый год, а ребенку даже не в чем на елку пойти.

Евгений говорит, что если желающих помочь будет много, то все вещи или игрушки будут переданы в дом ребенка на Новый год. Помочь семьям можно, отправив посылку на адрес: Новосибирская область, Куйбышевский район, с. Балман, ул. Советская, 38, «Часовня святой блаженной Матроны Московской».

Мальчик помогает взрослым, метет снег. Фото: Евгений Харин

ИСТОЧНИК KP.RU