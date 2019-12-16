2019-12-16T16:23:36+03:00
Общество

Глухие артисты споют жестами на концерте в Новосибирске

Мероприятие пройдет во Дворце культуры «Октябрьской революции»
Галина СИМОНОВА
Поделиться:
Фестиваль пройдет в Новосибирске 19 декабря.Фестиваль пройдет в Новосибирске 19 декабря.
Изменить размер текста:

Во Дворце культуры «Октябрьской революции» в Новосибирске 19 декабря пройдет I Всероссийский фестиваль православной и патриотической жестовой песни «Отражение души».

— Ждем на фестивале всех, кто любит жестовую песню, кто хочет лучше познать мир и культуру глухого человека, кто хочет поддержать наших неслышащих гостей из Феодосии, Надыма, Чебоксар, Кирова, Пскова, Орска, Алтайского края, Томской и других областей, — сообщается на сайте «Образование и православие». — Начнется гало-концерт в 17:00 в ДК «Октябрьской революции» по адресу улица Ленина, 24.

Организаторами фестиваля выступили Новосибирская митрополия, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Новосибирский православный центр глухих, слепоглухих и слабослышащих во имя святителя Макария Алтайского при поддержке министерства культуры Новосибирской области.

Вход на мероприятие будет свободным. Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона 8-983-322-52-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не в чем пойти на Новый год»: для сельского мальчика собирают теплые вещи
Глухие артисты споют жестами на концерте в Новосибирске
«Дети в школу там ходят»: медведи, которых выгуливают рядом с домами, перепугали сибиряков
Гол в мое сердце: только посмотрите, как похожи хоккеисты и эти песики
«Бил ногами в стенку самолета»: авиадебошира, который пытался пообщаться с пилотом, привязали к креслу
В Новосибирске подростки в балаклавах устроили дебош в жилом комплексе
Автобус сбил девочку на пешеходном переходе
Новосибирские депутаты требуют запретить продажу снюсов детям
Пропавшего новосибирца нашли в Забайкальском крае без головы
Появилось видео с педофилом, преследовавшим двух маленьких девочек в Новосибирске
Водителя, выбросившего полицейского на кладбище, арестовали на 15 суток
Отомстил за аварию: новосибирец проткнул колеса УАЗу, который в него врезался
Поиски пропавшего новосибирца в черном пуховике закончились трагедией