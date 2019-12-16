Глухие артисты споют жестами на концерте в Новосибирске

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-16T16:23:36+03:00

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Во Дворце культуры «Октябрьской революции» в Новосибирске 19 декабря пройдет I Всероссийский фестиваль православной и патриотической жестовой песни «Отражение души».

— Ждем на фестивале всех, кто любит жестовую песню, кто хочет лучше познать мир и культуру глухого человека, кто хочет поддержать наших неслышащих гостей из Феодосии, Надыма, Чебоксар, Кирова, Пскова, Орска, Алтайского края, Томской и других областей, — сообщается на сайте «Образование и православие». — Начнется гало-концерт в 17:00 в ДК «Октябрьской революции» по адресу улица Ленина, 24.

Организаторами фестиваля выступили Новосибирская митрополия, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Новосибирский православный центр глухих, слепоглухих и слабослышащих во имя святителя Макария Алтайского при поддержке министерства культуры Новосибирской области.

Вход на мероприятие будет свободным. Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона 8-983-322-52-52.

ИСТОЧНИК KP.RU