2019-12-16T14:50:17+03:00
Общество

«Дети в школу там ходят»: медведи, которых выгуливают рядом с домами, перепугали сибиряков

Люди опасаются, что не впавшие в спячку хищники, могут быть опасны
Алена КУЛЕШОВА
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Жители села Марусино жалуются, что стали невольными соседями бурых медведей. Фото: Кадр из видеоЖители села Марусино жалуются, что стали невольными соседями бурых медведей. Фото: Кадр из видео
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Жители села Марусино жалуются, что стали невольными соседями бурых медведей, которые обитают в конном клубе, располагающемся неподалеку. Люди опасаются, что не уснувших зимой медведей выгуливают совсем рядом с жилыми домами.

— В нашем селе есть конный клуб, где дрессировщица держит бурых медведей. Мы часто видим, как диких животных выгуливают и устраивают фотосессии рядом с нашими домами, а тем временем наши дети идут в школу, — пишет возмущенная сибирячка в паблике «АСТ-54». — Страшно представить, что может случиться, если медведь, который по природе своей должен зимой спать, сорвется с поводка. Местные власти нам помочь не могут.

В комментариях под постом мнения пользователей соцсетей разделились. Некоторые люди уверены, что медведи, не впавшие в спячку, действительно могут вести себя агрессивно. А некоторые считают, что если за животными хорошо ухаживают, то нет никакой опасности в том, чтобы держать их рядом с людьми:

— Медведь очень сложный для дрессировки зверь, опасно их держать рядом с людьми.

— Отстаньте от мишек! Видно, что за ними нормально ухаживают. А значит, для людей они не опасны.

— Ну, медведи же не одни гуляют. Тем более, просто так они на людей нападать не станут.

— Надо все же помнить, что это дикое животное, а не домашний питомец, — пишут люди.

Медведи, которых выгуливают рядом с домами, перепугали сибиряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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