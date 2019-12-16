Гол в мое сердце: только посмотрите, как похожи хоккеисты и эти песики

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-16T14:16:40+03:00

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Спортсмены хоккейной команды «Сибирь» вместе со своим тренером Николаем Заварухиным сфотографировались со щенками из приюта, которых каждый сможет забрать себе в семью. Снимки хоккеистов в обнимку с пушистыми зверьками появились в социальных сетях.

Снимки спортсменов с щенками появились в соцсетях. Фото: hc_sibir

— Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин и хоккеисты Александр Шаров, Микаэль Руохомаа, Евгений Чесалин, Александр Торченюк и Алексей Красиков хотели бы обратить ваше внимание на этих прекрасных щенят! — сообщается на странице хоккейной команды в инстаграм. — Вчера у нас в гостях были Саша, Трикси, Шейла, Крош, Круз и другие щенки Первого городского приюта. Смотрите, какие они прекрасные и милые! А вы можете с ними познакомиться лично и приютить!

Пользователи соцсетей отметили, что спортсмены отлично смотрятся со щенками. Фото: hc_sibir

Выставка-раздача «ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ» состоится 22 декабря с 12 дл 17 часов в ТЦ «Сибирский молл».

Выставка-раздача «ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ» состоится 22 декабря в ТЦ "Сибирский молл". Фото: hc_sibir

Трогательные снимки не оставили без внимания пользователи соцсетей. В комментариях под постом некоторые подписчики отметили, что спортсмены отлично смотрятся вместе с щенками:

— Какая мимимишность!

— Как же они похожи друг на друга!

— Хоккеистам песики к лицу.

— Все такие хорошенькие. Щенки прямо крохи рядом с ребятами, — пишут люди.

Выставка пройдет с 12 до 17 часов. Фото: hc_sibir

ИСТОЧНИК KP.RU