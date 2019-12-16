2019-12-16T13:01:14+03:00
Общество

«Бил ногами в стенку самолета»: авиадебошира, который пытался пообщаться с пилотом, привязали к креслу

Чтобы угомонить пассажира бортпроводники вызвали полицию на борт приземлившегося самолета
Алена КУЛЕШОВА
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Дебошира доставили в дежурную часть полиции. Фото: Кадр из видеоДебошира доставили в дежурную часть полиции. Фото: Кадр из видео
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В Новосибирске к ответственности привлекли авиапассажира, нарушавшего общественный порядок во время полета.

— В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что экипажу самолета, прибывающего из Минеральных вод, требуется помощь полицейских в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ.

Полицейские обнаружили на борту самолета мужчину, который будучи зафиксирован в кресле, бил ногами в стенку салона. Позже было установлено, что дебошир, с видимыми признаками опьянения, во время полета ругался матом, на замечания бортпроводников реагировал агрессивно и даже пытался пройти в кабину пилотов. Чтобы избежать действительно серьезных последствий от действий хулигана, экипаж воздушного судна был вынужден ограничить его в движениях.

Дебошира доставили в дежурную часть полиции, где он продолжил вести себя вызывающе, оскорбляя теперь уже не стюардесс, а полицейских. Следственным отделом ЛО МВД России в аэропорту Толмачево в отношении задержанного авиапассажира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что для проведения предварительного расследования это уголовное дело будет передано в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Авиадебошира, который пытался пообщаться с пилотом, привязали к креслу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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