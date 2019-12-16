В Новосибирске подростки в балаклавах устроили дебош в жилом комплексе

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-16T12:47:21+03:00

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Группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ выезжали на все тревожные события, произошедшие на охраняемых объектах в прошедшие выходные дни.

14.12.2019г. в ресторане в Центральном районе четверо мужчин, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, отказались рассчитаться за заказанную и съеденную пиццу. Кроме того, они стали оскорблять администратора, которая потребовала оплатить счет. После того, как на её защиту встал охранник, хулиганы начали угрожать ему и всем присутствующим в заведении. Прибывший на подмогу экипаж ГБР задержал двоих нарушителей, которые вели себя наиболее дерзко. Задержанные переданы сотрудникам полиции.

14.12.2019г. в Центральном районе в пельменной нетрезвый посетитель разбил вазу стоимостью 1000 рублей. Возместить ущерб не смог из-за отсутствия денег. Нарушитель также был передан полиции.

15.12.2019 г. В пиццерии в центре города сработала пожарная сигнализация. Группа быстрого реагирования, прибывшая на тревожное событие, выяснила, что в печи сгорела пицца. Своевременное обнаружение задымления позволило предотвратить пожар и эвакуацию отменили.

15.12.2019 г. В супермаркете на Горском микрорайоне мужчина 50 лет украл бутылку водки стоимостью 324 руб. Воришка был задержан бойцами ГБР ГВАРДИИ и передан сотрудникам полиции.

15.12.2019 г. В Октябрьском районе в многофункциональный жилой комплекс вошла группа подростков с закрытыми шарфами лицами и в балаклавах. Дети начали кидать в сторону ресепшена снежки. Так как ущерб от происшествия не наступил, то охранник АБ ГВАРДИЯ просто выдворил снежных террористов из здания.

15.12.2019 г. В Ленинском районе группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали на автозаправочную станцию. Гвардейцы вывели из помещения двух нетрезвых мужчин, которые ругались нецензурной бранью в адрес продавщицы, отказавшейся заряжать им телефон. Во время инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU