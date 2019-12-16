Автобус сбил девочку на пешеходном переходе
Днем 16 декабря в Новосибирске произошла авария. В результате ДТП пострадала 8-летняя девочка.
— Около трех часов дня 58-летний водитель автобуса «ЛиАЗ», ехавший по маршруту № 98, около дома по адресу Виталия Потилицына 1 в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 8-летнюю девочку, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
Пострадавший ребенок был доставлен в больницу для уточнения диагноза.
Напомним, в ноябре в Новосибирске произошло еще одно ДТП с участием ребенка. Вечером 13 ноября в районе улицы Богдана Хмельницкого водитель сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку, которая переходила там дорогу. Школьница была доставлена в больницу с ушибами. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть особо осторожными в условиях гололеда или плохой видимости на дорогах. Следует так же не забывать увеличивать дистанцию между авто и помнить о том, что зимой машина ведет себя иначе.
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ИСТОЧНИК KP.RU