2019-12-16T12:26:47+03:00
Общество

Новосибирские депутаты требуют запретить продажу снюсов детям

В Заксобрании уверены, никотиновые жвачки могут быть смертельно опасны
Алена КУЛЕШОВА
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Депутаты требуют запретить в России продажу снюсов детям.Депутаты требуют запретить в России продажу снюсов детям.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Заксобрание Новосибирской области попросило Дмитрия Медведева запретить в России продажу снюсов детям. Депутаты уверены: никотиновые жвачки могут быть смертельно опасны для неокрепшего организма.

Подобное решение об обращении к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о совершенствовании правового регулирования оборота жевательных никотиносодержащих смесей депутаты Законодательного собрания приняли на сессии 16 декабря. Причиной этому послужили участившиеся случаи увлечение детей и подростков «снюсами» — жевательными подушечками с высоким содержанием никотина.

— После введения законодательных ограничений потребления табака производители стремятся заполнить образовавшуюся нишу, продвигая и распространяя альтернативные традиционным сигаретам некурительные изделия, которые позиционируются как менее опасные для здоровья, — цитирует слова из обращения издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Широкое распространение получили некурительные никотиносодержащие смеси, не содержащие табак. В настоящее время законодательством Российской Федерации данная сфера общественных отношений практически не урегулирована, что позволяет осуществлять продажу, использование и рекламу жевательных никотиносодержащих смесей без каких-либо ограничений.

При этом, депутаты утверждают, что подобные смеси можно купить практически везде — в виде леденцов, конфет и просто в пакетиках. Вероятно, благодаря этому обстоятельству они могут быть особо популярны среди детей и подростков. Заксобрание Новосибирской области требует запретить продажу этой продукции несовершеннолетним и устранить все соответствующие пробелы в законодательстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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