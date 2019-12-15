«Какой он молодец!»: соцсети рассмешил медведь, убирающий снег на площади Ленина

СЕГОДНЯ 06:13 2019-12-15T06:17:08+03:00

Он не только наводил порядок, но и приветствовал водителей

Изменить размер текста: A A

Чем ближе Новый год, тем красивее становится площадь Ленина в Новосибирске. В этом году все празднества пройдут именно там, у театра оперы и балета. На площади уже установлена елка, завершается строительство ледового городка, живые елочки рядом с театром украсили гирляндами. Возможно, скорое приближение праздника так вдохновило новосибирца, что он надел костюм плюшевого мишки и пошел убирать снег на площади Ленина. В качестве инструмента — обычная лопата. Мишутка не только задорно наводил чистоту на тротуаре, но и приветствовал водителей. Удивленные прохожие сняли необычный момент на видео и опубликовали кадры в группе «Ревизорро Новосибирск».

— Круто! Какой он молодец! Поднял людям настроение, — написали новосибирцы в комментариях.

— Как же это забавно смотрится!

— Это наш сибирский медведь.

— Вот так хорошо было б, если молодые люди не пили в выходные, а помогали дороги чистить. Город чистый был бы.

В Новосибирске медведь убирал снег на площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU