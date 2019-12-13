2019-12-13T12:22:23+03:00
Экономика

Дорожные ограждения в Новосибирске обойдутся в 2,5 миллиона рублей

Для города закупят 1,2 километра пешеходных заборчиков
Алена КУЛЕШОВА
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Дорожные ограждения в Новосибирске будут стоить почти в 2,5 миллиона рублей.Дорожные ограждения в Новосибирске будут стоить почти в 2,5 миллиона рублей.
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Ограждения для дорог в Новосибирске обойдутся бюджету почти в 2,5 миллиона рублей. Городской центр организации дорожного движения объявил аукцион на поставку заборчиков 9 декабря. Деньги на эту покупку будут выделены из бюджета города.

— Победитель торгов обязан будет доставить 1245 метров ограждений, которые состоят из стойки, секции, декоративного элемента, пластиковой заглушки, шайб и гаек. Тем не менее, в документации об аукционе не сказано, где в Новосибирске будут размещаться эти ограждения: поставщик должен будет доставить их по адресу заказчика, — сообщает издание «Ваш город».

Победитель торгов обязан будет доставить 1245 метров ограждений. Фото: "Ваш город"

Победитель торгов обязан будет доставить 1245 метров ограждений. Фото: "Ваш город"

Состоится электронный аукцион 19 декабря. Стоит отметить, что подрядчик будет должен привезти эти ограждения в течение 20 дней после того, как будет заключен контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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