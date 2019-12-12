Мэр Новосибирска рассказал, что будет с объектами к молодежному чемпионату мира по хоккею

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-12T13:34:13+03:00

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть утверждает, что все проекты в городе будут доведены до конца. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В связи с последними заявлениями WADA, многих сибиряков волнует вопрос: состоится ли в Новосибирске Молодежный чемпионат мира по хоккею и Чемпионат мира по волейболу в 2022 году. И, соответственно, как данная ситуация с возможными запретами может повлиять на строительство нового ЛДС, волейбольного центра, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий. Однако как утверждает мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, несмотря на все эти споры, все начатые проекты в городе будут доведены до конца.

— После совещания с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, мы приняли решение, что все проекты будут доведены до конца, не смотря на вмешательство политики в спорт. Это касается и ледовой арены, и волейбольного центра, и дорожной инфраструктуры, которая примыкает к этим объектам. А также строительства станции метро «Спортивная» и развязки на площади Лыщинского. Все, что было заложено в этих проектах — будет реализовано, — отметил Анатолий Локоть. — К тому же, руководитель комитета по содействию WADA Джонатан Тейлор заявил, что Молодежный и Юниорский чемпионаты мира, которые планировалось проводить в России, четырех годовой запрет WADA не коснется.

Градоначальник также отметил, что работы по строительству станции метро «Спортивная» активно ведутся. Уже завершается сооружение фундамента станции, начаты работы по устройству наружных железобетонных стен, разрабатывается рабочая документация для сооружения наружных коммуникационных систем.

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ИСТОЧНИК KP.RU