65 почтовых отделений отремонтировали в Новосибирской области в 2019 году

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-12T11:05:07+03:00

В Новосибирской области Почта России завершила сезон ремонтных работ в отделениях почтовой связи. Всего в этом году отремонтировано 65 почтовых отделений

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52 отделения почтовой связи были отремонтированы в рамках программы «Доступная среда». Она подразумевает установку пандусов для маломобильных граждан, тактильных указателей и мнемосхем – для слабовидящих и незрячих людей, индукционных петель - для слабослышащих, расширение дверных проемов входных групп. Также в почтовых отделениях области завершены текущие ремонты. Они позволили преобразовать клиентские залы и производственные помещения отделений связи. В ряде почтовых объектов произведен ремонт кровель и работы по усилению стен зданий.

«С 2016 года Почта России реализует программу «Доступная среда». На сегодняшний день в Новосибирской области для удобства маломобильных клиентов уже оборудовано 139 почтовых отделений. Также мы стремимся улучшить условия труда наших сотрудников, чтобы их рабочие места стали более комфортными. И конечно, большую работу мы проводим, чтобы привести почтовые объекты в соответствие самым современным требованиям. Так, в 2018 году восемь отделений Новосибирска были модернизированы по программе «Отделение почтовой связи нового формата». Это был капитальный ремонт, который кардинально поменял не только внешний вид почтовых отделений, но и внутреннее наполнение. Эти изменения положительно сказались на многих производственных процессах», - пояснил руководитель отдела капитального строительства и эксплуатации МР Сибирь Почты России Денис Панин.

Стоит отметить, что в 2018 году в Новосибирской области было отремонтировано 48 отделений почтовой связи, 40 из них в рамках программы «Доступная среда».