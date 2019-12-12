2019-12-12T09:37:17+03:00
Дом. Семья

Люди, вы звери! Собака-мать спасла щенка, которого хозяева выкинули в сугроб

Маленькие собачки пробыли в снегу два часа, их спасли волонтеры
Екатерина КОМЯКОВА
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Собака бросилась за щенком, чтобы отогреть его в сугробе. Фото: vk.com/staffbullhelp_nskСобака бросилась за щенком, чтобы отогреть его в сугробе. Фото: vk.com/staffbullhelp_nsk
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В окрестностях Новосибирска хозяева решили избавиться от маленького щенка, которому всего 2,5 месяцев. Его отвезли на машине за город и просто выкинули в снег. Мама малыша — карликовый пинчер — выскочила из машины на дорогу вслед за детенышем. Видимо, хозяева решили, что так проблем будет меньше, и уехали. Эту события заметили другие люди, они передали информацию зоозащитникам.

— Малыши практически голые, они пробыли в снегу около двух часов. Щенок прижимался к своей маме и плакал. Обоих собак била сильные дрожь, — рассказывают новосибирские волонтеры.

Сначала взрослая собака пыталась обороняться, даже немного рычала на своих спасителей. Но когда их забрали в машину, песики оттаяли душой. Их привезли в квартиру на передержку, сейчас собакам ищут новых ответственных хозяев.

Волонтеры говорят, что старшей собаке 3-4 года, она здорова. Щенку 2,5 месяца, ему скоро сделают вторую прививку, он ходит на пеленку, послушен.

Телефон волонтеров, по которому можно проконсультироваться на счет собак — 8-962-841-36-06.

Теперь оба песика на передержке в квартире у добрых людей. Фото: vk.com/staffbullhelp_nsk

Теперь оба песика на передержке в квартире у добрых людей. Фото: vk.com/staffbullhelp_nsk

Собаки ведут себя хорошо, они не доставляют много хлопот. Фото: vk.com/staffbullhelp_nsk

Собаки ведут себя хорошо, они не доставляют много хлопот. Фото: vk.com/staffbullhelp_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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