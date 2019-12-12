«Постоянно бьют и насилуют»: правозащитники заявили о массовой голодовке в исправительной колонии

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-12T08:55:29+03:00

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О том, что в новосибирской колонии ИК-8 объявили голодовку 130 заключенных, заявил правозащитник Борис Ушаков. Он утверждает, что осужденные отказались от еды после того, как боец спецназа избил заключенного Александра Ивова. По словам Ушакова, в колонии процветает насилие и в отношении других осужденных. Якобы, таким образом, начальник новосибирского ГУФСИН контролирует работу исправительного учреждения.

— 6 декабря в ИК-8 по Новосибирской области генерал — майор П. ввел отряд «СПЕЦНАЗ» и привлек сотрудников данного учреждения для избиения и устрашения осужденных, содержащихся в данном учреждении. В результате избиений осужденному Александру Ивову был причинен тяжкий вред здоровью. Он, находясь в тяжелом состоянии, не выдержав жестоких избиений, попытался покончить с собой. Однако, сотрудники ФСИН не прекратили избивать Ивова и продолжили избиение до тех пор, пока он не ушел в бессознательное состояние, — говорится в заявлении.

Побои заключенного официально зафиксированы в медсправке. Фото: gulagu.net

В ГУФСИН факт избиения и голодовки отрицают. Но побои Александра Ивова зафиксированы в медсправке, выданной врачами филиала «Туберкулезная больница» ГУФСИН. Именно в эту больницу поступил заключенный.

Что касается голодовки, адвокат Максим Амбурцев, который представляет интересы Александра Ивова, КП-Новосибирск сообщил, что во вторник, 10 декабря, его заключенный на самом деле отказался от еды. Со слов осужденного, в этом его также поддержали и другие осужденные. Как долго заключенные планируют голодовку — неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU