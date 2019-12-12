«Запихали в мешок и выкинули с трассы»: лыжники спасли собаку, обреченную на смерть

СЕГОДНЯ 07:09 2019-12-12T07:09:32+03:00

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Пользователи соцсети бурно обсуждают поступок хозяев собаки, которую в мешке выкинули с трассы. Пса ждала ужасная участь: мучительная смерть от холода или голода. По следам на снегу видно, что животное до последнего боролось за жизнь, но силы иссякли. Однако, псу повезло. В это время в окрестностях на лыжах каталась пожилая семейная пара. Они увидели «живой» мешок и тут же бросились на выручку несчастному псу. Новосибирцы возмутились бесчеловечностью хозяев, которые выкинули животное, не дав шанс на жизнь. Свою находку они сняли на видео. Кадры опубликованы в группе «Ревизорро Новосибирск». Освободить бедолагу получилось не сразу: хозяева «добросовестно» упаковали питомца.

— Бедная собачка! Она сначала хотела кусаться, а сейчас уже смирно лежит, — говорит женщина за кадром. — Животное замерзло, все трясется, голодная. Мешок завязали конкретно. Какие люди все-таки.

После того, как собаку освободила из плена, она сиганула на дорогу. Возможно, думала, что там ее ждут хозяева.

— Наверное, побежала искать предателей своих, — возмутились подписчики паблика. — Хуже зверей некоторые люди. Кошмар. Как так можно?

— Молодцы что спасли несчастное животное, добро к вам вернется во много раз!

— Месяц назад с собакой котенка в мешке от картошки нашли на болотах. Это что творится с людьми?

Новосибирские лыжники нашли выкинутого с трассы пса в мешке.

ИСТОЧНИК KP.RU