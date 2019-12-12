Ответит за лося: сибиряку грозит реальный срок за убийство двух сохатых
Сибиряк неудачно поохотился. В охраняемом лесу он убил двух лосей. Теперь мужчине грозит огромный штраф и реальный срок в колонии.
Дело было еще в сентябре. Тогда 45-летний житель Сузунского района подумал, что сможет незаметно добыть мясо лосей. Отправился в лес, выследил животных и пристрелил. Сразу добычу домой не повез. Он разделал туши там же в лесу и спрятал. За мясом вернулся ночью. Все погрузил себе в машину и отправился домой. Но по дороге его остановили полицейские. Сотрудники проверили авто и нашли мясо.
— Установлено, что своими действиями злоумышленник причинил ущерб природным ресурсам Новосибирской области в размере 160 тысяч рублей. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 300 тысяч рублей, — сообщили в полиции.
Сибиряку предъявлено обвинение в незаконной охоте. Сейчас уголовное дело передано в Сузунский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU