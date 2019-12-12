«Она воняет, ужас!»: новосибирцу продали в магазине тухлую курицу-гриль
Житель Новосибирска в соцсетях пожаловался на невкусную курицу. Ее он купил в одном из супермаркетов, который расположен на улице Станиславского. А вот на срок годности не посмотрел: продукт как полмесяца назад должны были списать. Когда мужчина пришел домой, он открыл вакуум, в котором находилась курица и ему в лицо дал резкий запах тухлятины. Видео покупки новосибирец разместил в группе «Бюро находок Новосибирска». В подтверждение того, что покупку он совершил совсем недавно, мужчина показывает чек.
— Она воняет, ужас, курица протухла, — рассказывает мужчина. — Посмотрите срок годности. Просрочена почти ан 20 дней. Вот такой вот фигней нас кормят.
Подписчики паблика удивились, почему новосибирец сразу не посмотрел срок годности.
— Глаза пошире лучше бы в магазине открывали, — написали в комментариях люди.
— А нам попалось с бычком внутри в курице. Отнесите в магазин и верните эту курицу. Зачем здесь это показывать?
Новосибирец купил тухлую курицу в супермаркете.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU