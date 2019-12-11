В Новосибирске таинственно пропал бизнесмен
В Советском районе Новосибирска пропал 54-летний Петр Башарин. В понедельник, 9 декабря, около 18.00 часов он ушел с работы и больше о нем ничего неизвестно. К поискам сибиряка подключились волонтеры отряда «Маяк».
— Петр Сергеевич Башарин высокого роста: 187-190 см, нормального телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза карие, — сообщают в поисковом отряде «Маяк». — Из особых примет — лобная залысина. В день, когда пропал, мужчина был одет в черную вязанную шапку, коричневую брезентовую куртку, камуфляжные штаны и темно-синие ботинки.
Как стало известно КП-Новосибирск, мужчина руководил фирмой. Ее офис расположен на улице Тихая в Советском районе города.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.
ИСТОЧНИК KP.RU