В Новосибирске таинственно пропал бизнесмен

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-11T10:48:43+03:00

О нем ничего неизвестно третьи сутки

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В Советском районе Новосибирска пропал 54-летний Петр Башарин. В понедельник, 9 декабря, около 18.00 часов он ушел с работы и больше о нем ничего неизвестно. К поискам сибиряка подключились волонтеры отряда «Маяк».

— Петр Сергеевич Башарин высокого роста: 187-190 см, нормального телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза карие, — сообщают в поисковом отряде «Маяк». — Из особых примет — лобная залысина. В день, когда пропал, мужчина был одет в черную вязанную шапку, коричневую брезентовую куртку, камуфляжные штаны и темно-синие ботинки.

Как стало известно КП-Новосибирск, мужчина руководил фирмой. Ее офис расположен на улице Тихая в Советском районе города.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

ИСТОЧНИК KP.RU