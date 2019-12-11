12 декабря в Новосибирске пройдет семинар для выпускников и их родителей «Секреты ЕГЭ: как успешно сдать главный экзамен в 2020 году?».
На мероприятии расскажут о новшествах при сдаче ЕГЭ в 2020 году, правах учащихся на экзамене, особенностях подготовки к ЕГЭ.
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На семинаре выступят эксперт ЕГЭ по русскому языку Татьяна Лаптева, эксперт ЕГЭ по обществознанию Олег Паринов, член региональной комиссии ЕГЭ, учитель высшей категории Ирина Рыжакова, детский психолог Александра Трубина.
Участие в семинаре бесплатное!
Дата и время проведения семинара: 12 декабря в 19.00
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 54, 8-й эт., ауд. 803(Новосибирский городской открытый колледж, главный корпус)
Регистрация: подать заявку на участие
Дополнительная информация: Оксана Борисовна Данькова, тел. (383) 244-64-52, o@novocollege.ru