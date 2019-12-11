Новосибирец заплатил долг в 65 тысяч рублей, чтобы приставы не забрали у него iPhone

СЕГОДНЯ 07:21 2019-12-11T07:21:22+03:00

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Новосибирские приставы дали жителю Советского района Новосибирска дали выбор: либо он выплачивает крупный долг, либо расстается со своим iPhone. В противном случае зимовать ему пришлось бы без тепла в жилье.

Началась история с того, что мужчина накопил крупный долг перед своей теплоснабжающей организацией - 65 тысяч рублей . Под угрозой списания средств с его банковского счета, должника вызвали в районный отдел судебных приставов. Там он не смог объяснить причину задолженности, из-за чего пристав наложил арест на iPhone мужчины. Между расставанием со смартфоном и расставанием с деньгами, новосибирец выбрал последнее.

— Неожиданно у «бедного» должника нашлось 8 тысяч рублей, которые он, не выходя из отдела, перечислил в счет погашения долга. Спустя пару часов весь остаток долга был оплачен, — сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

В итоге iPhone остался у своего владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU